SSP refuerza vigilancia en zonas de alta afluencia con despliegue aéreo

A fin de fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a la población, el Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Seguridad Pública ha dispuesto el reforzamiento de la vigilancia en zonas de alta afluencia, especialmente en espacios comerciales, turísticos y de convivencia social.

Como parte de estas acciones, se mantiene en operación un despliegue estratégico permanente que contempla vigilancia aérea y terrestre, mediante el helicóptero del gobierno estatal, el monitoreo táctico con drones y el despliegue de unidades en tierra que realizan recorridos preventivos, puntos de observación y atención inmediata ante cualquier situación de emergencia.

Este esquema integral permite una supervisión constante desde el aire y a nivel de superficie, con el propósito de optimizar la capacidad de reacción y ampliar la cobertura de seguridad durante las festividades de carnavales, zonas como Angelópolis, la Avenida Juárez, La Paz, además de centros comerciales y recintos de espectáculos.

Las autoridades reiteran su compromiso de preservar el orden, prevenir incidentes y garantizar que las actividades comerciales, recreativas y de esparcimiento se desarrollen en un entorno seguro para todas y todos.

