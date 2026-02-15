Alertan sobre tráfico ilegal de colibríes por rituales de “amarres”

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un llamado a la ciudadanía para no participar en la compra o extracción ilegal de colibríes durante la celebración del 14 de febrero, fecha en la que se intensifica el tráfico de estas aves debido a su uso en supuestos rituales de “amarres” para atraer el amor.

La creencia popular que asocia a los colibríes con el amor es falsa, según señaló la dependencia. La elaboración de supuestos amuletos con ejemplares disecados, comercializados principalmente durante febrero, no tiene sustento en la realidad y contribuye a poner en riesgo a las poblaciones.

Estas aves cumplen una función ecológica fundamental como polinizadores, permitiendo la reproducción de numerosas especies vegetales y contribuyendo a la disponibilidad de alimentos.

La captura y comercialización no autorizada de vida silvestre constituye una infracción prevista en la Ley General de Vida Silvestre. Las sanciones pueden alcanzar hasta 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, conforme al artículo 127 del mismo ordenamiento.

México alberga 57 especies de colibríes, de las cuales 13 son endémicas, lo que sitúa al país como el quinto con mayor diversidad de estas aves en el continente americano. Su estrecha relación con las plantas de las que se alimentan las hace especialmente vulnerables a alteraciones en su hábitat.

Profepa exhortó a valorar a los colibríes por su belleza y su papel ecológico, no por prácticas crueles. “Un colibrí vivo sirve para reproducir frutos y semillas en la naturaleza, pero muerto no ayuda en nada, mucho menos para atraer la buena suerte ni el amor”, puntualizó la institución.

La extracción ilegal, el comercio no autorizado y la destrucción de ecosistemas constituyen las principales causas del declive de algunas poblaciones.

