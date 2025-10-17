Clausuran temporalmente zoológico en Yucatán por trato indigno a animales

La Profepa clausuró temporalmente el Parque Zoológico y Botánico La Reina en Tizimín, Yucatán, tras verificar graves irregularidades en el manejo de 302 ejemplares de vida silvestre.

Derivado de denuncias ciudadanas, constataron faltas al trato digno de los animales, incluyendo hacinamiento, dietas inadecuadas, falta de expedientes médicos y condiciones sanitarias deficientes.

Como medida precautoria, se aseguraron 95 ejemplares, entre los que destacan un tigrillo, una leona africana, 14 monos araña, 33 venados cola blanca y diversas aves, los cuales permanecerán en el mismo zoológico.

La autoridad detectó que el número de animales en algunos recintos duplicaba la capacidad autorizada, además de documentar mezcla de especies que generaba competencia por alimento.

La procuradora Mariana Boy afirmó que se “toman muy seriamente” el bienestar de los animales en cautiverio y que el establecimiento deberá implementar medidas correctivas.

En respuesta a denuncias ciudadanas, la Profepa realizó una inspección en el Parque Zoológico y Botánico La Reina, en Tizimín, #Yucatán. Durante este ejercicio se constataron diversas irregularidades que atentaban contra el trato digno y respetuoso hacia los animales. Por ese… pic.twitter.com/zMZuGIHMMT — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) October 17, 2025

