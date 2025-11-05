Tom Brady revela que clonó a su perrita con muestra de sangre

El exquarterback de la NFL Tom Brady confirmó que su nueva perrita, llamada Junie, es un clon genético de su difunta mascota Lua, quien falleció en diciembre de 2023.

Según informó la revista People, el proceso fue realizado por Colossal Biosciences, empresa de biotecnología en la que Brady es inversionista, utilizando muestras de sangre extraídas antes del deceso del animal original.

“Luo a mis animales. Son lo más importante para mí y mi familia. Hace unos años trabajé con Colossal y aproveché su tecnología de clonación no invasiva mediante una simple extracción de sangre de nuestra perra anciana antes de que falleciera”, declaró el ganador de siete Super Bowls.

Tom Brady has revealed that his current dog, Junie, is a clone of his previous dog, Lua, who died in 2023. Brady, who is an investor in the biotech company Colossal Biosciences, used a blood sample from Lua, collected before her death, to create the clone. pic.twitter.com/xHI2RcQGGn — Daily Loud (@DailyLoud) November 4, 2025

El jugador agregó que la empresa “le dio a mi familia una segunda oportunidad con un clon de nuestra querida perra” y expresó su entusiasmo por cómo esta tecnología puede “puede ayudar a familias que han perdido a sus queridas mascotas y a la vez que contribuye a la conservación de especies en peligro de extinción“.

La revelación coincide con la adquisición por parte de Colossal de otra empresa de biotecnología, Viagen Pets and Equine.

Lua, la perra original, había sido compartida por Brady con su exesposa Gisele Bündchen y sus hijos, apareciendo frecuentemente en las redes sociales del atleta e incluso protagonizando un comercial con él en 2014.

Colossal Biosciences, conocida por sus ambiciosos proyectos de desextinción, anunció el pasado 7 de abril el nacimiento en octubre de 2024 de tres cachorros de lobos grises genéticamente modificados -Rómulo, Remo y Khaleesi- con genes obtenidos de dos fósiles.

