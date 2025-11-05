Dan golpe a joyería de cerca de 2 mdp en Angelópolis

Con armas de fuego y en cuestión de minutos, un grupo de hombres irrumpieron en una joyería de Lomas de Angelópolis, donde asaltaron a los empleados y robaron piezas con un valor de aproximadamente 2 millones de pesos.

Durante el martes, los empleados de la joyería “Solo Oro” fueron sorprendidos por al menos cinco hombres encapuchados y armados que de inmediato los amenazaron para cooperar en el atraco.

Según los informes, los responsables escaparon con oro y diamantes sin la intervención de autoridades o personal de seguridad privada, por lo que se desconoce el rumbo que tomaron los hampones.

Poco después, agentes de la Policía Municipal llegaron al área y tomaron conocimiento de lo ocurrido e invitaron a los afectados a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público.

Editor: Renato León

