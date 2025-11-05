Lilia Cedillo participa en la 1.ª Reunión Nacional de Instituciones de Educación Superior

La rectora Lilia Cedillo Ramírez participó este martes 4 de noviembre en la “Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior”, donde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, invitó a rectoras y rectores a sumarse a la plataforma SaberesMx, para acercar la universidad a la población.

La presidenta Sheinbaum recordó que la educación pública no es un privilegio, ya que debe ser gratuita. En este evento estuvieron el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; y el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí.

Te recomendamos: