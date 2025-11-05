UDLAP celebrará 40 años de ser sede del Gran Salón del Automóvil Antiguo

La Universidad de las Américas Puebla está cumpliendo 85 años de historia, 55 años de residir en Puebla y 40 años de ser sede del Gran Salón del Automóvil Antiguo, evento que el 8 y 9 de noviembre exhibirá en los jardines de la UDLAP a más de 250 ejemplares europeos, americanos y asiáticos, fabricados desde hace más de 100 años.

Este evento, considerado el más antiguo y de mayor tradición en México dedicado al automóvil antiguo y de colección, reunirá a más de 250 ejemplares procedentes de Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, entre otros estados, que maravillarán a sus asistentes en su edición número 40. “En el evento de este año, a diferencia de otros, va a haber grandes sorpresas como coches que salieron en películas como La Ley de Herodes, Arráncame la Vida, o que son íconos de los años 20 y que para nosotros es un honor poder compartir con todos los poblanos”, expresó en rueda de prensa Luis Argüelles, egresado de la UDLAP y parte del comité organizador del Gran Salón del Automóvil Antiguo.

Otras sorpresas serán una exhibición de autos Youngtimer, modelos de ediciones limitadas, deseables, escasos y coleccionables que son futuros clásicos, aunque no cumplan con los 30 años que se requieren para ser llamados autos antiguos. Asimismo, habrá un espacio dedicado a ediciones especiales del Porsche 911, que se unirá a la participación de modelos como Renault, Mercedes, Ford, Dodge, Volkswagen, Mini Cooper, Chevrolet Pickup, Mustangs y más.

El 40.° Gran Salón del Automóvil Antiguo en la UDLAP también incluirá secciones tradicionales, como el “Destape” de 15 automóviles recién restaurados; el concurso del Mejor Europeo, Americano, Japonés, Youngtimer, Conservado-restaurado y Best of show, el mejor auto del evento catalogado así por su autenticidad, estado de conservación y valor histórico; la zona de autopartes y de venta de memorabilia del evento.

Cabe comentar que la invitación al Gran Salón del Automóvil Antiguo está abierta para todos los poblanos en el horario de 11:00 a las 17:00 horas, con la entrada libre en ambos días (sábado 8 y domingo 9 de noviembre), con excepción de la cuota de estacionamiento dentro de la UDLAP. “Dense una vuelta, traigan a la familia y a los hijos para que vayan conociendo lo que es preservar un coche y ver una dinámica diferente con autos de muy alta calidad”, concluyó el señor Luis Argüelles.

