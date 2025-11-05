Diputado Elpidio Díaz presenta su Primer Informe Legislativo

El diputado local por el distrito 5 con cabecera en Libres, Elpidio Díaz Escobar, presentó su Primer Informe Legislativo, donde destacó que transformó compromisos en realidades siendo un legislador de territorio, porque la política debe servir para transformar la vida de las familias poblanas.

En el municipio de Libres, Díaz Escobar destacó que con el respaldo de la gente ha trabajado en el Congreso del Estado, pero también ha recorrido los 11 municipios que conforman su distrito para escuchar, atender y hacer gestiones que mejoren la calidad de vida de las personas.

El también integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo detalló que en su primer año como legislador presentó 12 iniciativas y siete puntos de acuerdo, además de que, con el apoyo de sus homólogos, ha impulsado propuestas en beneficio de las y los poblanos.

Destacó que con recursos propios ha entregado apoyos a escuelas de su distrito y con el respaldo del gobierno del estado se llevaron a cabo obras, a través del programa Por Amor a Puebla.

En ese sentido, detalló que con los Comités de Obra ha realizado acciones como pavimentaciones y obras de alto impacto, todo con el manejo adecuado de los recursos, sin corrupción y con transparencia.

En el evento, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, y la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, reconocieron los resultados alcanzados por el diputado Elpidio Díaz.

