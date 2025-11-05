Hallan sin vida a pareja en Tehuacán tras ser reportados como desaparecidos

Los cuerpos sin vida de Ángel Uriel N., conocido como “Grecia” por su identidad transexual, y de su pareja sentimental, Ángel Emilio N., fueron encontrados en un departamento de Tehuacán, tras tres días de haber sido reportados como desaparecidos.

Según los informes, la última vez que se les vio con vida fue después de asistir a una fiesta de Halloween el 1 de noviembre, donde “Grecia” acudió disfrazado de porrista.

Ambos eran vecinos de la colonia La Purísima y, tras salir de sus hogares, sus familiares perdieron contacto con ellos, por lo que presentaron una denuncia por desaparición.

El 4 de noviembre, los cuerpos fueron localizados en su departamento, ubicado entre la calle 5 Oriente y 15 Sur de La Purísima. Ángel Uriel, de 19 años, yacía en el piso, mientras que Ángel Emilio, de 21 años, se encontraba suspendido con una soga atada al cuello.

Por este motivo, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a ambos jóvenes a esta situación. Además, colectivos de la diversidad y la comunidad LGBTTIQ+ han solicitado una investigación exhaustiva del caso.

