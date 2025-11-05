Aprehenden al director de Turismo de Chiautzingo; se desconocen motivos

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron una orden de aprehensión emitida en San Martín Texmelucan contra Leonardo N., director de Turismo de Chiautzingo.

La detención se realizó la tarde del 4 de noviembre en la colonia San Lorenzo. Hasta el momento, las causas de la aprehensión no han sido reveladas; la información disponible proviene del Registro Nacional de Detenciones.

Te puede interesar: Renuncian agentes de la FGE señalados de extorsión y abuso de autoridad

Se indica que el funcionario, conocido como el “Poeta del Pueblo”, fue trasladado ante la autoridad judicial en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan.

La FGE no ha informado los motivos que originaron la detención ni el tipo de delitos que se investigan. Asimismo, el Ayuntamiento de Chiautzingo no ha emitido pronunciamiento alguno respecto al incidente.

Editor: César A. García

Te recomendamos: