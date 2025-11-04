Renuncian agentes de la FGE señalados de extorsión y abuso de autoridad

Después de que trascendiera que una red de extorsión y abuso de autoridad operaba dentro de las Fiscalías Especializadas en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI) y de Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados (FEIDORPIFR), la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que un grupo de funcionarios presentaron su renuncia.

Aunque la propia FGE no reveló el número exacto de elementos que han presentado su renuncia o sus identidades, sí asegura que han comenzado una serie de indagatorias para conocer la veracidad sobre los presuntos actos delictivos en que estos elementos fueron relacionados.

Por otra parte, la corporación expuso que hasta ahora ningún ciudadano ha presentado una denuncia formal contra sus elementos, por lo que invitó a posibles afectados a acudir a realizar los señalamientos correspondientes ante el Ministerio Público.

Vale la pena señalar, que en días recientes se han promovido señalamientos extraoficiales hechos por civiles y empresarios que acusaban a los titulares de la FEIDAI, la FEIDORPRI, y el coordinador de la misma área, como responsables de cometer actos de extorsión.

Presuntamente, los señalado y otros elementos de las mismas fiscalías utilizaban como amenaza la creación de carpetas de investigación o robustecer diligencias contra civiles y empresarios a fin de obtener pagos económicos, bienes e incluso servicios a forma de pago.

Además, desde el día lunes, trascendió que luego de darse a conocer estos señalamientos, el titular habría presentado su renuncia de la FEIDAI, quedando en su lugar Diego Domínguez Idalias, exfiscal de Investigación Regional.

