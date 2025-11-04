En 2025, más de 7 mil poblanos fueron repatriados desde EU

Un total de 7 mil 150 poblanos fueron repatriados a la entidad del 1 de enero al 24 de octubre de este año, como parte de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha reactivado los operativos de redadas contra personas indocumentadas.

Ante este panorama, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció medidas de apoyo a los connacionales que enfrentan condiciones adversas en Estados Unidos, entre ellas la habilitación de comedores comunitarios y la entrega de despensas para quienes han dejado de trabajar ante el temor de una detención.

En conferencia de prensa, el mandatario manifestó su preocupación por posibles redadas en Nueva York tras las elecciones que se realizan este día, por lo que instruyó disponer recursos para garantizar alimentos a los paisanos que por temor a ser repatriados dejan de laborar y se ocultan.

En ese sentido, pidió habilitar comedores en las Casas de Asistencia a Migrantes en Nueva York y Nueva Jersey, además de la adquisición de víveres para entregar despensas.

🗣️ El titular de @migrantepoblano, Felipe David Espinoza Rodríguez, informó que, del 1 de enero al 24 de octubre de 2025, fueron repatriados 7 mil 150 poblanos.



Al respecto, el director del Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM), David Espinoza indicó que se han dado redadas importantes en Chicago, incluso dijo que no se ha dado a conocer la ubicación de la Casa de Representación porque no es lo más conveniente en este momento.

Indicó que en este sitio se han entregado mil 200 comidas calientes, mil despensas y 285 asesorías legales, ya que las redadas se realizan en las esquinas de avenidas importantes y centros comerciales.

El funcionario advirtió que, tras los comicios, Nueva York podría experimentar operativos más agresivos, lo que impactaría severamente a la comunidad poblana, una de las más numerosas del país, de ahí que se le denomine Puebla York“.

“Es importante estar pendientes de las elecciones de hoy porque seguramente vendrán redadas importantes, para las que nos hemos estado preparando”, señaló.

En este contexto, informó que el empresario Arturo Cruz donó 60 mil dólares en productos para armar despensas, e hizo un llamado a otros emprendedores poblanos a sumarse con donativos para fortalecer la capacidad de atención ante una posible contingencia migratoria.

