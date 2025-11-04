Puebla dignificará Secundaria Técnica en colonia Guadalupe Hidalgo

Después de 18 años de espera, el Gobierno del Estado de Puebla dignificará la Escuela Secundaria Técnica No.116, ubicada en la colonia Guadalupe Hidalgo, donde alumnas, alumnos y docentes tendrán una importante obra que mejorará sus condiciones educativas: la construcción de la primera etapa del Edificio “C”, que contempla tres aulas didácticas, un módulo sanitario y un módulo de escaleras en estructura U-2C.

Durante la Asamblea Informativa, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, señaló que la primera etapa de esta obra podría concluir en tres meses con una inversión de 4.8 millones de pesos, con la cual se fortalecerá la infraestructura escolar y se garantizarán espacios dignos para la enseñanza.

Este proyecto forma parte del compromiso del gobernador Alejandro Armenta en coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de impulsar acciones que transformen el entorno educativo y promuevan el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Con estas acciones, la secretaria refrendó el compromiso de construir un futuro con más oportunidades para todas y todos.

