SSP Puebla encabeza mesa de trabajo en la Sierra Norte

Fortalecer a las policías municipales, a través de acciones que consoliden sus capacidades operativas, es parte de la coordinación interinstitucional que se prioriza en Puebla, destacó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, durante una Mesa de Coordinación Regional con presidentas y presidentes municipales de la Sierra Norte de Puebla.

Durante el encuentro, el titular de la SSP subrayó que para el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, la tranquilidad de las familias representa la máxima prioridad; por ello, las instituciones de seguridad del ámbito federal, estatal y municipal deben fortalecer la colaboración permanente y efectiva.

Por su parte, la diputada local por el Distrito 3, Kathya Sánchez Rodríguez, resaltó el trabajo legislativo en pro de la seguridad, mediante el impulso de políticas públicas que privilegien la participación de la ciudadanía para la consolidación de entornos de paz y tranquilidad.

En su intervención, el presidente municipal de Tetela de Ocampo, Óscar Méndez Díaz, destacó el apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal Preventiva, para brindar protección a la ciudadanía, así como por reforzar las labores de prevención del delito y vigilancia.

Como parte de este encuentro, personal de la Policía Municipal, Protección Civil y del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) recibieron de manera simbólica 20 uniformes, cuatro patrullas, dos motopatrullas y mobiliario, los cuales fueron adquiridos mediante el correcto ejercicio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

En la mesa de trabajo participaron alcaldesas, alcaldes, directores de seguridad y delegados de la Secretaría de Gobernación de municipios como Ahuacatlán, Amixtlán, Coatepec, Chignahuapan, Coatepec, Tepango de Rodríguez, Xochiapulco, Xóchitlan, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zacapoaxtla y Zacatlán.

