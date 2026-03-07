San Francisco Totimehuacan recibe jornada de activación física comunitaria

Con el objetivo de acercar el deporte a cada rincón de la ciudad y fomentar hábitos de vida saludables desde las comunidades, el Gobierno de la Ciudad, realizó con éxito una jornada del Programa de Activación Física Comunitaria en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan.

Esta actividad fue posible gracias al trabajo coordinado con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), que brindó capacitación a promotoras y promotores provenientes de distintas colonias y juntas auxiliares del municipio, quienes ahora replican estas dinámicas deportivas directamente en sus comunidades.

Siguiendo la visión de impulsar el deporte como una herramienta de bienestar social, el Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), promueve este programa con el propósito de incentivar la práctica constante de actividad física entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Durante la jornada realizada en San Francisco Totimehuacan, las y los participantes realizaron diversas dinámicas enfocadas en mejorar habilidades como la coordinación, la agilidad física y mental, el equilibrio, la ubicación espacial y el trabajo en equipo, todo a través de ejercicios recreativos que fomentan la convivencia y el movimiento.

Este programa nace también como respuesta a necesidades detectadas en diversas comunidades, donde en muchos casos existen pocos espacios deportivos, escasez de programas permanentes de activación física y falta de promotores capacitados. Ante este escenario, la activación comunitaria se convierte en una alternativa para fortalecer la cultura del deporte y la prevención en la salud.

Además de promover el ejercicio, estas acciones buscan motivar principalmente a niñas y niños a descubrir en el deporte una actividad cotidiana que contribuya a su desarrollo físico, emocional y social.

