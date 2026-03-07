Andrés Villegas entrega equipo a academia de boxeo en Ciudad Serdán

El diputado Andrés Villegas Mendoza entregó equipo deportivo a la academia de boxeo Wolf Sport, en Ciudad Serdán, Puebla, donde acudió para atender la petición de los jóvenes que buscan sobresalir en esta importante disciplina.

El legislador, quien preside la Comisión de Seguridad en el Congreso de Puebla, dijo que estas acciones son importantes para seguir el eje de “Atención a las Causas” que plantea en su estrategia de seguridad la presidenta de la República.

Ante los jóvenes, Andrés Villegas explicó que el Ejecutivo del Estado ha señalado que “el ocio es la madre de todos los vicios y este se rompe con el deporte”.

Dijo que el gobernador también quiere que su administración sea recordada como “el sexenio del deporte” y que por ello él, como diputado, contribuye con este tipo de acciones.

El coach de la academia agradeció al diputado por los apoyos:

“Este material es para que nuestros atletas se sigan preparando, que estén protegidos y que sigan trabajando duro para que sigamos representando a Ciudad Serdán en nuestros próximos eventos”.

Andrés Villegas motivó a los integrantes a optar siempre por el camino del deporte, para alejarse de vicios y mantenerse activos y sanos.

“Cooperamos con un granito de arena para esta gran disciplina y seguiremos apoyando al deporte en Chalchicomula de Sesma; estoy seguro de que de aquí van a salir varios campeones”, dijo.

El legislador aprovechó también para platicar con vecinos de la zona para conocer sus necesidades y atender algunas gestiones. Cabe señalar que el diputado Villegas es el único que dona el 100% de su sueldo para contribuir en su comunidad.

De igual manera, asistió al 75 aniversario de la Escuela Secundaria Manuel Ávila Camacho, una institución que por décadas ha formado generaciones con valores y compromiso. Fue invitado por el presidente municipal de Tecamachalco, Mateo Hernández, quien le reconoció su ayuda para la gestión de apoyos para los pobladores.

