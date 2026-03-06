Plantean sanciones por impedir el acceso a lugares con perros guía

Con la finalidad de considerar como una forma de discriminación el impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de las personas con discapacidad a establecimientos públicos con perro guía o animal de servicio, el diputado Jaime Natale Uranga presentó una iniciativa.

El legislador puso énfasis en que el derecho a la no discriminación forma parte del principio de igualdad y protege a las personas de ser apartadas de la sociedad por cualquier motivo.

La iniciativa mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y resolución procedente.

Te recomendamos: