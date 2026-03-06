Proponen protocolos para prevenir acoso sexual en calles y transporte público

Con la finalidad de evitar el acoso sexual callejero y el que se presenta en unidades del transporte público, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Seguridad Pública y de Movilidad y Transporte, así como a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales de la entidad, a implementar protocolos y programas que permitan realizar acciones preventivas de capacitación y actuación de manera uniforme y eficaz, con la finalidad de resguardar y proteger la integridad de las mujeres poblanas.

La legisladora consideró que la adopción de protocolos y programas claros, así como la capacitación especializada, envían un mensaje institucional de cero tolerancia frente a estas conductas y de impulso de acciones administrativas y operativas concretas que permitan cumplir, de manera efectiva, con las obligaciones ya existentes en el marco jurídico nacional e internacional.

Para su estudio procedente, el punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Seguridad Pública.

