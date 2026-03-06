Procesan a tres por el homicidio de un periodista en Cuetzalan

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de José Humberto N., Jesús N. y Ricardo N., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de un periodista, acontecimiento ocurrido en el municipio de Cuetzalan del Progreso.

El 27 de febrero de 2026, agentes investigadores dieron cumplimiento a las órdenes de aprehensión en contra de los tres masculinos. Posteriormente, el 28 de febrero, en audiencia realizada en la Casa de Justicia de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, la autoridad ministerial formuló imputación en su contra.

De acuerdo con la investigación, el 23 de junio de 2025, los hoy imputados presuntamente privaron de la vida a la víctima mediante disparos de arma de fuego, en la calle 15 de Mayo de la localidad de Pahpatapán, en el municipio de Cuetzalan del Progreso.

Tras valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el 4 de marzo de 2026 la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los tres imputados, imponiéndoles como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.

