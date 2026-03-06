Detienen a dos por delitos contra la salud en la colonia Cleotilde Torres

Como parte de las acciones encaminadas a generar entornos de paz para las familias poblanas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a dos hombres, por su presunta participación en hechos con apariencia de delitos contra la salud.

A través de un despliegue territorial, implementado en calles de la colonia Cleotilde Torres, Policías de la Ciudad, detuvieron a Brandon “N.”, de 37 años de edad, y Gerardo “N.”, de 31 años de edad.

Durante la intervención, se aseguró un objeto con las características morfológicas de un arma de fuego, diversos cartuchos útiles, así como varias dosis de presunta droga conocida como cristal.

Por lo anterior, ambos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la autoridad ministerial a fin de determinar su situación jurídica.

