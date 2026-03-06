Muere motociclista tras ser arrollado en la Vía Atlixcáyotl

Un hombre de 26 años perdió la vida la madrugada de este viernes en el Hospital Puebla, luego de haber sido arrollado la noche del jueves por dos jóvenes que presuntamente conducían en estado de ebriedad sobre la lateral de la Vía Atlixcáyotl.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas a la altura de Lomas de Angelópolis. De acuerdo con los primeros reportes, los jóvenes circulaban a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, atropellara al motociclista y posteriormente volcara la unidad.

Testigos del percance lograron detener a los presuntos responsables, quienes únicamente presentaban golpes y algunas cortaduras. Al mismo tiempo, solicitaron apoyo de los servicios de emergencia para atender al motociclista, quien se encontraba gravemente herido.

Paramédicos acudieron al lugar y lograron estabilizar al joven, quien fue trasladado en ambulancia al Hospital Puebla. Sin embargo, durante la madrugada se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones sufridas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la situación jurídica de los jóvenes involucrados. Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Andrés Cholula (SSPC) emita un reporte oficial sobre lo ocurrido.

