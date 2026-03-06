Agreden al subsecretario de Gobernación durante protesta en Casa Aguayo

Una presunta estudiante agredió al subsecretario de Gobernación estatal, Rodolfo Huerta, al vaciarle una botella de agua en la espalda durante la protesta realizada frente a Casa Aguayo por opositores al proyecto del Cablebús, entre ellos estudiantes y ciudadanos poblanos.

El incidente ocurrió cuando el funcionario intentó entablar diálogo con los manifestantes, quienes previamente habían realizado cierres viales en distintas calles de la ciudad desde las 14:00 horas.

El momento de la agresión fue captado en video, mientras algunos inconformes lanzaban consignas e insultos contra autoridades estatales y elementos de la Policía Estatal. Pese al intento de acercamiento, los manifestantes rechazaron sostener una mesa de diálogo con los funcionarios.

Cabe señalar que alrededor de las 14:00 horas un grupo de al menos 100 estudiantes partió de Ciudad Universitaria rumbo al parque Juárez, donde se sumaron otras personas. Posteriormente avanzaron por el bulevar 5 de Mayo hasta llegar a Casa Aguayo.

En ese punto, los manifestantes retiraron las vallas colocadas en el lugar y confrontaron verbalmente a los policías que resguardaban el inmueble.

Ante la falta de condiciones para el diálogo, personal de la Secretaría de Gobernación estatal se retiró del sitio. Después de las 17:30 horas, los manifestantes comenzaron a dispersarse de manera gradual sin que se reportaran mayores daños.

