Fedrha Suriano propone reconocer violencia por embarazo infantil y adolescente

Con el propósito de reconocer expresamente la violencia por embarazo infantil y adolescente, como una manifestación de violencia estructural que afecta el desarrollo integral y el proyecto de vida de niñas y adolescentes, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa.

La propuesta legislativa incorpora mandatos claros para el Gobierno del Estado, por conducto de las autoridades competentes en materia de salud y educación, a fin de implementar acciones integrales que garanticen el acceso oportuno, confidencial y gratuito a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo orientación y suministro de métodos anticonceptivos, con enfoque de prevención del embarazo infantil y adolescente.

También, se establece la obligación de garantizar la permanencia escolar de niñas y adolescentes en situación de embarazo, mediante medidas de flexibilidad académica y programas de acompañamiento educativo que aseguren la continuidad de sus estudios y prevengan la deserción escolar. Además, la iniciativa fortalece la respuesta penal frente a los casos en que el embarazo sea consecuencia de conductas delictivas.

La propuesta mediante la cual se adiciona el artículo 18 Ter a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, y se reforman los artículos 266 y 272 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

