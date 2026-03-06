Delfina Pozos propone licencia laboral por violencia de género

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de establecer una licencia o permiso laboral por violencia de género.

De acuerdo con la propuesta, la licencia está orientada a garantizar que las mujeres puedan acceder a atención médica, psicológica y social, realizar trámites legales o judiciales, implementar medidas de seguridad personal y familiar, así como recuperar condiciones de estabilidad emocional y laboral.

“Este permiso o licencia tendrá como finalidad permitir a la persona trabajadora realizar acciones necesarias para su protección, atención, recuperación o acceso a la justicia, sin que ello implique perjuicio en sus derechos laborales”, indica la iniciativa.

La propuesta contempla que la licencia o permiso laboral por violencia de género podrá otorgarse con goce de sueldo, hasta por 15 días hábiles, continuos o discontinuos, dentro de un mismo ejercicio anual, sin perjuicio de que pueda ampliarse cuando la situación lo amerite, conforme a la valoración de la autoridad competente.

Además, la persona trabajadora víctima de violencia de género, no estará obligada a acreditar una denuncia penal para acceder a la licencia o permiso y toda la información relacionada con la solicitud, otorgamiento y ejercicio de la licencia o permiso laboral por violencia de género tendrá carácter estrictamente confidencial.

Te recomendamos: