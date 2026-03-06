Avalan creación de la Universidad de Arte y Cultura en Puebla

En sesión pública ordinaria, el Congreso del Estado avaló el dictamen para crear el Organismo Público Descentralizado denominado “Universidad de la Creación del Arte y la Cultura”, que tendrá como objetivo atender las necesidades educativas de tipo superior en sus distintos niveles y modalidades, así como de bachillerato técnico especializado en las bellas artes.

Esto se realizará mediante la impartición de planes y programas de estudio con pertinencia sociocultural en disciplinas como arquitectura, música, artes plásticas, artes dramáticas y danza.

