Incendio forestal en el sur de California provoca evacuaciones

Un incendio forestal avivado por fuertes vientos del desierto provocó el cierre parcial de la autopista Interestatal 15 en el sur de California, afectando un paso montañoso en el área del Puerto del Cajón, a 88 kilómetros al noreste de Los Ángeles. El fuego se extendió a ambos lados de la vía principal que conecta el sur de California con Las Vegas, generando condiciones peligrosas para los automovilistas.

De acuerdo con autoridades locales, el incendio habría destruido al menos 20 vehículos y cinco viviendas, aunque no se han confirmado personas lesionadas. Entre 50 y 75 vehículos fueron abandonados en la autopista mientras decenas de conductores buscaban rutas alternas para alejarse de las llamas y del intenso humo.

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Las autoridades realizaron evacuaciones en algunas zonas cercanas y desplegaron helicópteros para combatir el fuego desde el aire, lanzando agua y retardante sobre las áreas más afectadas. El cierre de varios carriles provocó largas filas de automóviles que se extendieron por kilómetros, complicando aún más la evacuación.

Testigos describieron escenas de gran tensión, con visibilidad reducida por columnas de humo y el avance del incendio cerca de la carretera. Algunos automovilistas relataron haber visto vehículos cubiertos de retardante de fuego mientras avanzadas lentamente por los carriles de emergencia habilitados en dirección contraria.

Editor: Edgar Espinoza

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