Filtran audio que vincularía a excandidata del PRI con grupo criminal

Desde el 4 de mayo de 2024, los señalamientos contra Tania N., exdiputada suplente de la priista Delfina Pozos, por presuntos vínculos con el crimen organizado se intensificaron tras su detención por autoridades. Ahora, dichas sospechas podrían reforzarse con la filtración de un audio en el que la actual reclusa hablaría sobre presuntas relaciones con actividades delictivas.

Durante este jueves se difundió en redes sociales un audio en el que presuntamente se escucha a Tania N. sostener una conversación telefónica con un hombre. A lo largo de más de cuatro minutos, la mujer describe el funcionamiento de lo que denomina “la empresa”, organización en la que, según señala, cuando algún integrantes es detenido, sus familiares continúan recibiendo un pago equivalente a una “nómina”. Además, afirma que la agrupación cubre los gastos de abogados e incluso proporciona dinero para compras al interior de los centros penitenciarios.

En la misma conversación también se menciona el caso de un presunto integrante que fue detenido por la policía y que, de acuerdo con lo relatado, habría proporcionado información a las autoridades mientras se encontraba en prisión. Esta situación habría provocado el enojo de la organización criminal, la cual presuntamente ordenó buscar y atacar a su familia.

“Cuando ese wey empieza a abrir la boca, las cosas cambian, porque entonces no solo van sobre de él, van también sobre la familia. Ahí son reglas que ellos manejan, es a ver, güey, abriste el hocico y van por tu familia y después van por él. O sea, salga o esté adentro, pues ese güey ya está muerto”, se escucha decir en el audio atribuido a Tania N.

Cabe recordar que a la exdiputada suplente se le ha vinculado con la presunta operación de hechos en los que varias personas fueron privadas de la libertad y asesinadas en Puebla. Asimismo, se le ha relacionado con el supuesto reclutamiento de sicarios para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de una célula conocida como “La Barredora”.

Posteriormente, tras su detención el 26 de mayo de 2025, su hermana Maribel N. fue asesinada en la colonia Alseseca, en la ciudad de Puebla.

