IBERO Puebla pide garantizar justicia en caso de Nadia Guadalupe

La familia de Nadia Guadalupe Morales Rosales, desaparecida en 2017, sigue en la lucha por encontrarla a nueve años de su desaparición; por ello, la IBERO Puebla exigió al Poder Judicial de la Federación garantizarle el acceso a la justicia, la verdad y a la reparación integral, al resolver un amparo directo en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.

A través de un comunicado de Clínica Jurídica Minerva Calderón, recordó que Nadia Guadalupe desapareció en 2017, después de abordar el transporte público para ir a la escuela, donde se le perdió el rastro.

Explicó que, después de un largo proceso judicial, su familia consiguió la apelación para que se estableciera la responsabilidad penal por el delito de desaparición cometida por particulares, tras la absolución del caso al presunto responsable en primera instancia.

“Su familia ha recorrido un largo camino a través del sistema de justicia en Puebla, buscando que las autoridades investiguen y procesen su caso con la debida diligencia y con enfoque de derechos humanos al tratarse de una desaparición cometida por particulares y su vinculación con el delito de trata de personas con fines de explotación sexual“, apuntó.

La Clínica Minerva hizo un llamado a las personas magistradas a analizar el asunto desde una revisión contextual de las desapariciones en el país, la complejidad probatoria en este tipo de delito —sobre todo cuando las personas perpetradoras son personas de confianza—, así como la determinación de la Primera Sala Colegiada Penal de Puebla que de manera previa resolvió la apelación de la familia, misma que utilizó la prueba circunstancial, las pruebas periciales en antropología social, psicosocial y el análisis de contexto.

“Recordamos la obligación de todas las autoridades de investigar y sancionar las desapariciones cometidas en contra de niñas, niños y adolescentes, y el deber de juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad, de modo que se garantice la reparación de las víctimas indirectas y el esclarecimiento de los hechos; en este caso, de la desaparición de Nadia Guadalupe”, agrega el documento.

Nadia Guadalupe desapareció cuando tenía 17 años de edad; a pesar de ser reportada como desaparecida de manera inmediata, nunca se activó la alerta Amber para su búsqueda inmediata.

Tras varios años de lucha, en 2023 sus padres consiguieron activar la búsqueda internacional por parte de la Interpol, la cual todavía no tiene ningún resultado.

