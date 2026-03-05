Bloquean el Periférico Ecológico por falta de transporte público

Habitantes de diversas comunidades, entre ellas San Miguel Espejo, San Cristóbal, Insurgentes, Nezahualcóyotl, Potrero y Primero de Mayo, bloquearon la lateral del Periférico Ecológico alrededor de las 11:00 horas, para exigir mejoras en el servicio de transporte público, al señalar que las unidades disponibles no son suficientes para atender la demanda de la zona.

El cierre se registró sobre la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del Parque Industrial Chachapa, con dirección a Los Estadios. De acuerdo con los inconformes, la ruta 68A resulta insuficiente para cubrir los traslados de los habitantes de estas colonias, por lo que solicitaron la reinstalación de la Ruta 100, así como la devolución de nueve unidades que, aseguran, fueron retiradas por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).

Los manifestantes, en su mayoría con pancartas, señalaron que la falta de transporte ha provocado retrasos en la llegada al trabajo y a las escuelas, además de obligar a los usuarios a esperar más de una hora en los paraderos para abordar una unidad. También acusaron que algunos operadores de la ruta 68A se niegan a levantar a personas de la tercera edad.

Al sitio acudieron elementos de seguridad pública del municipio de Amozoc, quienes resguardaron la zona para evitar incidentes, mientras que personal de Gobernación inició un diálogo con los manifestantes.

Alrededor de las 13:00 horas, tras acordar la instalación de una mesa de trabajo, los inconformes liberaron la vialidad y la circulación fue restablecida. Se prevé que en las próximas horas las autoridades den a conocer los acuerdos alcanzados con los manifestantes.

Editor: César A. García

