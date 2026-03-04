Ningún ambientalista ha aceptado revisar proyectos, asegura Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que ningún ambientalista ha aceptado su invitación para revisar los proyectos que impulsa su administración para el cuidado del medio ambiente, como la instalación de viveros y laboratorios forestales en la entidad.

En conferencia de prensa, recordó que convocó públicamente a los colectivos a acercarse a la Secretaría de Medio Ambiente para acompañar y supervisar los procesos técnicos en los cuatro viveros ubicados en Zacatlán, La Malinche, Flor del Bosque y Vicente Guerrero.

Lo anterior, tras las protestas de ambientalistas contra el Cablebús por la remoción de árboles que implicará; sin embargo, insistió en que hasta el momento ningún activista ha levantado la mano para participar.

“Hasta el día de hoy nadie se ha reportado, no hay uno que diga yo sí quiero ir”, enfatizó.

Alejandro Armenta subrayó que su gobierno respeta el derecho a la libre manifestación, pero insistió en que también es importante que, además de protestar, los ambientalistas contribuyan con observaciones técnicas.

Indicó que la invitación seguirá abierta incluso hasta la inauguración de los viveros y laboratorios, pues el objetivo es construir una metodología científicamente validada para la recuperación de bosques.

Asimismo, subrayó que su administración no detendrá los trabajos, pues su misión es “ineludible: rescatar el medio ambiente, cuidar nuestros bosques y mejorar la movilidad en el estado”.

