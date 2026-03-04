Controlan cuatro incendios forestales en Puebla, Tepatlaxco y Tlachichuca

Resultado de acciones coordinadas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de autoridades federales, estatales y municipales, logró controlar cuatro incendios forestales en los municipios de Puebla, Tepatlaxco y Tlachichuca.

En Tepatlaxco, la Policía Estatal Forestal, Protección Civil Estatal, brigadas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Coyotes y autoridades municipales de Acajete liquidaron el fuego en pastizales y arbolado.

Mediante maniobras como control de la expansión del fuego, aplicación de técnicas de supresión y extinción manual, Policías Estatales Forestales y Bomberos controlaron dos incendios registrados en las colonias Mayorazgo y Bosques de Chapultepec, pertenecientes al municipio de Puebla.

Finalmente, durante los recorridos de vigilancia y prevención por el poblado de Miguel Hidalgo y Costilla, perteneciente a Tlachichuca, los uniformados estatales extinguieron las llamas que consumían un pastizal.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, reitera su compromiso con la coordinación interinstitucional para el cuidado de los bosques y la preservación del medio ambiente.

