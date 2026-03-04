Luz María “N” paga garantía y promueve amparo para llevar proceso en libertad

Tras ser vinculada a proceso por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño en propiedad ajena a título de culpa, Luz María N. obtuvo la medida cautelar de libertad condicional mediante el pago de una garantía económica de 10 mil pesos y la promoción de un amparo ante un juez de Control.

La información fue dada a conocer por personas afectadas en el incidente ocurrido el pasado 10 de diciembre en la Vía Atlixcáyotl, quienes señalaron que la imputada permanecerá en libertad bajo medidas cautelares hasta el 29 de mayo del presente año. De acuerdo con los reportes, el monto depositado corresponde a una garantía económica fijada por la autoridad judicial para asegurar su comparecencia periódica ante el juez cuando sea requerida.

No obstante, algunos de los afectados, entre ellos Carlos Alberto N., quien sufrió lesiones de gravedad y cuyo vehículo, una camioneta tipo JAC, fue declarado pérdida total, consideran que el proceso ha avanzado con lentitud pese a la existencia de diversas pruebas y testimonios, incluidos videos de seguridad que recientemente se hicieron públicos. A su decir, esta situación representa una ventaja injustificada para la imputada.

Se prevé que el proceso judicial pueda resolverse en el mes de mayo. Luz María N. enfrenta cargos por homicidio culposo, lesiones, daño en propiedad ajena y abandono de persona, mientras que las víctimas han tenido que cubrir por cuenta propia los gastos médicos, materiales y legales derivados del hecho.

