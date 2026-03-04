Puebla niega conflicto con Tlaxcala por caso Tello Ruiz

El coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, rechazó que exista un conflicto con la administración estatal de Tlaxcala, luego de que el vocero de la entidad vecina, Antonio Martínez Velázquez, reprochó la presunta intromisión de la Fiscalía de Puebla en el caso del homicidio del matrimonio Tello Ruiz.

En conferencia de prensa, García Parra sostuvo que entre ambas administraciones hay una “extraordinaria relación de colaboración institucional”, particularmente en materia de seguridad, e incluso destacó que Tlaxcala fue uno de los primeros estados con los que se firmó convenio de coordinación.

Explicó que dicho acuerdo permite el intercambio de información y la integración de bases de datos en tiempo real, lo que facilita estrategias más efectivas para el combate a la delincuencia en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Respecto a los señalamientos hacia la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, el funcionario subrayó que tanto la fiscalía poblana como su homóloga tlaxcalteca son órganos autónomos, con competencias y atribuciones claramente definidas.

Enfatizó que cada Fiscalía lleva sus propias líneas de investigación y recalcó que ambas instituciones trabajan dentro del marco legal que les corresponde.

Subrayó que Idamis Pastor refirió que una deuda entre particulares sería el móvil sobre la desaparición y homicidio de Karina Ruiz y Alexandro Tello, además de que es un caso de delincuencia organizada, ya que en los hechos habrían participado de forma coordinada más de dos personas.

Pese a que el vocero tlaxcalteca señaló que hubo intromisión de la Fiscalía de Puebla por presiones mediáticas, García Parra afirmó que la coordinación entre Puebla y Tlaxcala se mantiene firme a fin de garantizar resultados en las investigaciones y preservar la estabilidad en la región.

