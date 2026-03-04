Delfina Pozos señala falta de posicionamiento del PRI en Puebla

La diputada local del PRI, Delfina Pozos Vergara, hizo un llamado para que la dirigencia de su partido “se posicione más” sobre los temas coyunturales que hay en Puebla, al admitir que no tienen suficiente presencia como oposición.

En entrevista, señaló que sostendrá diálogo con la presidenta estatal, Xitlalic Ceja García, para solicitarle mayor actividad y posicionamientos políticos.

La legisladora consideró que la inacción se debe a que Ceja García también está ocupada en temas nacionales, ya que es diputada federal.

Sin embargo, aceptó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) debería tener mayor presencia y opinión en los conflictos que aquejan al estado.

“Ya lo revisaré, platicaré con Xitla y le diré: ‘Amiga, necesitas posicionarte más‘, porque están los temas nacionales, pero también hay que entenderla”, comentó.

Lo anterior, en vista de que el Comité Directivo Estatal (CDE) no ha emitido posicionamiento sobre la instalación del Cablebús en Puebla.

Esto a pesar de que el tema ha generado controversia entre el gobierno, colectivos ambientalistas y universidades, ante el retiro de decenas de árboles.

Tampoco hubo algún pronunciamiento tras la desaparición y homicidio del matrimonio poblano conformado por Karina Ruiz y Alexandro Tello.

Sobre la ejecución de tres jóvenes afuera del bar “Sala de Despecho” el pasado 14 de febrero, Xitlalic Ceja brindó posicionamiento en la Cámara de Diputados una semana después.

