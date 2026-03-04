Acumulan 15 casos de acoso laboral en Puebla por activismo feminista

Las defensoras de los derechos de las mujeres se enfrentan a represalias por su activismo que llegan a escalar a acoso y hostigamiento laboral en sus trabajos formales en diferentes instancias públicas en todo el estado, indicó María de Jesús Casas Hernández.

En entrevista, indicó que la colectiva que representa acumula hasta 15 casos de mujeres que se han acercado a ellas para buscar apoyo y asesoría de cómo actuar ante estos hechos ante la falta de perspectiva de género.

“Desafortunadamente hemos detectado en algunos lugares, municipios, donde pues están ejerciendo violencia, no importa si es auxiliar, directora, no importa; la violencia sistemática no mide niveles”, dijo.

Abundó que las mujeres que se han acercado temen dar más detalle de las agresiones ante la amenaza de ser despedidas si denuncian públicamente la violencia a la que son sometidas.

Entre los casos de este tipo se encuentra el de Guedaini Figueiras, quien denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ante la Sindicatura del Ayuntamiento de Puebla y una queja en la Comisión de Derechos Humanos a la regidora Lupita Vanessa López por presunta violencia laboral.

La activista explicó en un comunicado que la integrante del Cabildo poblano la removió de su puesto por “presiones externas” relacionadas con su activismo relacionado con la defensa de los derechos de las mujeres y sus posicionamientos en redes sociales con estos temas.

Por ello, Casas Hernández insistió en que las mujeres tienen que denunciar este tipo de violencia y ofreció su apoyo para asesorarlas sobre cómo actuar.

#Puebla 🗣️ Hay hasta 15 casos en la entidad de mujeres que se dedican al activismo feminista y han recibido represalias por parte de sus empleadores en el servicio público aunque lo ejercen en su horario libre, indicó María de Jesús Casas de Por las Mujeres de Puebla.



📹… pic.twitter.com/okuE87zf76 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 4, 2026

Te puede interesar: Pepe Chedraui respalda Cablebús y prevé modificar Carta Urbana

Mujeres no denuncian por falta de recursos económicos

Al recordar que una firma legal apoyará al colectivo Por las Mujeres de Puebla a partir del 8M para asesorar a víctimas de violencia de género de manera permanente, Casas Hernández recordó que las mujeres a veces no denuncian por el costo económico que representa contar con un abogado.

Consideró que muchas veces los abogados y las abogadas que a veces acompañan a las víctimas “siempre les piden algo”, lo que se suma al miedo al rechazo y a ser revictimizadas.

Erik Vázquez Arco, cuya firma apoyará a las activistas en asesoría, coincidió con la activista en que el acceso a la justicia se complica, lo cual consideró que es parte de la falta de información de calidad y especializada, por lo que este apoyo gratuito que comenzarán servirá para otorgarles los datos necesarios y con eso puedan actuar.

“Los gastos que se puedan hacer son muy variados, depende de la duración del proceso y la idea es intentar acortar los procesos”, dijo.

Editor: César A. García

Te recomendamos: