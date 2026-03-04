FGE inicia proceso contra presuntos extorsionadores de Zacatlán

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició acciones legales en contra de tres personas detenidas, por su probable participación en el delito de extorsión, hechos ocurridos en el municipio de Zacatlán.

El 2 de marzo de 2026, una víctima solicitó apoyo a la Policía Municipal al denunciar que le exigían el pago de 2 mil pesos diarios, bajo la amenaza de privar de la vida a su familia. Señaló que había realizado dichos pagos de manera personal durante aproximadamente 20 días.

Al efectuar la entrega correspondiente ese mismo día, elementos municipales acudieron al lugar y, tras el señalamiento directo de la víctima, procedieron a la detención de Jordian José N., Junetzy N. y Jorge N.; los dos primeros manifestaron ser de nacionalidad colombiana y el tercero, mexicana.

Los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los siguientes indicios asegurados: un vehículo Pointer, modelo 2000, con placas de circulación del estado de Hidalgo; cinco teléfonos celulares; numerario por 17 mil pesos en efectivo y una mochila.

En esa misma fecha se decretó su retención y, dentro del término constitucional, se procederá a su judicialización.

