Detienen a hombre por portar arma sin licencia en Atlixco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, logró la detención de un masculino por el probable delito de portación de arma de fuego sin licencia en la Junta Auxiliar de San Félix Almazán.

La intervención se derivó de un reporte ciudadano anónimo que alertó sobre una camioneta gris, conducida presuntamente por una persona en estado de ebriedad, cuyo operador habría estado a punto de atropellar a un menor sobre la calle Francisco Sarabia.

Tras ubicar el vehículo, los elementos municipales marcaron el alto al conductor y, al realizar una inspección preventiva, localizaron un arma de fuego corta al interior de la unidad. Al no acreditar su legal posesión, el sujeto fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por tratarse de un delito del orden federal.

