Padres exigen destitución de director y maestro en primaria de Coronango

La mañana de este jueves, padres de familia de la primaria Hermanos Serdán, ubicada en la cabecera municipal de Coronango, Puebla, exigieron la destitución del director Luis Alberto “G” y del maestro de cuarto grado Elías “H”, a quienes acusan de presuntamente ingerir bebidas alcohólicas dentro de la institución, además de incurrir en abuso de confianza.

De acuerdo con los inconformes, el pasado miércoles algunos alumnos habrían observado al docente consumiendo alcohol al interior del plantel. Tras enterarse de la situación, una madre de familia acudió a buscar al director para reportar el hecho; sin embargo, señalaron que aparentemente también fue encontrado en estado de ebriedad.

Ante esta situación, la mañana de este jueves padres de familia realizaron una protesta a las afueras de la escuela y comenzaron a recabar firmas para solicitar la intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como la destitución de ambos docentes.

Asimismo, pidieron que se les practique una prueba toxicológica a los señalados y advirtieron que, en caso de resultar positiva, buscarán que sean cesados de sus cargos y llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

Los padres de familia aseguraron contar con evidencias de lo ocurrido, por lo que solicitaron a las autoridades educativas una respuesta a la brevedad; de lo contrario, advirtieron que podrían tomar otras medidas.

