Sheinbaum abre concurso para asistir a inauguración del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el concurso “Representa a México en la inauguración del Mundial”, mediante el cual una joven de entre 16 y 25 años podrá asistir al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo explicó que decidió entregar su boleto 00001 a una joven futbolista, mientras ella verá la inauguración desde el Zócalo de la Ciudad de México junto con la ciudadanía.

Las interesadas deberán enviar un video mostrando sus habilidades futbolísticas, en particular realizando dominadas con el balón. El material deberá subirse al sitio mundialsocial.gob.mx a partir del 9 de marzo y hasta el 10 de abril.

La selección de la ganadora estará a cargo de un comité integrado por la árbitra internacional Katia Itzel García, la futbolista profesional Charlyn Corral y la periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara.

Asimismo, destacó que el concurso forma parte del programa Mundial Social, con el que el gobierno federal busca impulsar el deporte y la participación juvenil en el marco del torneo más importante de fútbol.

Como parte de esta iniciativa, anunció que se construirán y rehabilitarán 4 mil 208 canchas de fútbol en todo el país. De ellas, mil 200 estarán a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

