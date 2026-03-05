Destituyen a Kristi Noem del Departamento de Seguridad de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la destitución de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, quien dejará el cargo el próximo 31 de marzo de 2026.

Mediante una publicación en Truth Social, confirmó que su reemplazo será el senador por Oklahoma, Markwayne Mullin, mientras que Kristi Noem será enviada especial para el Escudo de las Américas.

El relevo ocurre mientras el Departamento de Seguridad Nacional permanece parcialmente cerrado por falta de fondos, debido a un bloqueo presupuestario en el Congreso por las redadas migratorias.

Kristi Noem ha sido cuestionada por su manejo de la crisis derivada de operativos migratorios en Minneapolis, Minnesota, donde dos estadounidenses murieron tras recibir disparos de agentes federales.

Tras los hechos, la funcionaria federal acusó a las víctimas de “terrorismo doméstico”, declaraciones que generaron polémica al no presentar pruebas que respaldaran esa afirmación.

Esta misma semana compareció ante legisladores en el Capitolio, donde se negó a retractarse y defendió la política de deportaciones masivas impulsada por Donald Trump.

Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de Secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos a partir del 31 de marzo… pic.twitter.com/pJ60ID0uWb — Donald Trump en Español (@TruthTrump_es) March 5, 2026

