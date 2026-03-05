Reconocen oficialmente el término “Swiftie”, fandom de Taylor Swift

La cantante estadounidense Taylor Swift ha vuelto a hacer historia, esta vez más allá del ámbito musical. La artista logró un hito singular: el término con el que se identifica a su comunidad de fans, “Swiftie“, fue incorporado oficialmente como una palabra en el Dictionary.com, consolidando su estatus como una figura generacional.

Aunque el término ya aparecía anteriormente en el sitio, no gozaba de un estatus oficial; su presencia se limitaba a artículos de blog o glosarios informales. Sin embargo, tras determinar que la palabra posee permanencia y un uso universal, los editores decidieron incluirla de manera formal en el léxico del diccionario.

Este reconocimiento se suma al registro previo en el Oxford English Dictionary (OED). En 2023, el término fue admitido por la Oxford University Press; no obstante, en aquel momento se integró en versiones más “modernas” del catálogo, sin alcanzar necesariamente el archivo histórico principal. Con esta nueva validación, se refuerza su legitimidad académica en las plataformas de consulta más importantes del mundo.

De acuerdo con la definición oficial, un o una Swiftie es “un fan de la música de Taylor Swift“. Este fenómeno invita a reflexionar sobre el impacto cultural de la artista y la evolución del lenguaje impulsada por las redes sociales, especialmente considerando que existen registros del uso de esta palabra desde aproximadamente el 2010.

