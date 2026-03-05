Automóvil queda calcinado tras accidente en Periférico Ecológico

Un automóvil quedó completamente calcinado tras un accidente ocurrido durante la madrugada de este jueves en el Periférico Ecológico, a la altura de la Vía Atlixcáyotl, lo que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

El percance vial se registró alrededor de las 00:00 horas, cuando el conductor de la unidad, presuntamente a exceso de velocidad, perdió el control en la incorporación a la Vía Atlixcáyotl, salió de la cinta asfáltica y provocó el incendio del vehículo.

Los ocupantes lograron salir ilesos y ponerse a salvo; sin embargo, ante la magnitud del accidente, abandonaron la unidad y se retiraron del lugar.

Te puede interesar: Campesinos protestan por falta de suministro eléctrico en Tecamachalco

A su vez, automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los números de emergencia, y minutos después arribaron bomberos y personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quienes sofocaron las llamas.

Horas más tarde, grúas retiraron la unidad siniestrada y la trasladaron a un depósito vehicular. Elementos de seguridad trabajan para identificar al propietario del automóvil y determinar responsabilidades por lo ocurrido.

#Seguridad 🚓 Un automóvil terminó completamente calcinado tras caer esta madrugada del puente del #PeriféricoEcológico a la incorporación de la #VíaAtlixcáyotl.



El percance ocurrió alrededor de la medianoche; la unidad, que presuntamente era conducida a exceso de velocidad, se… pic.twitter.com/zwBhdWwz5F — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 5, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: