UDLAP recibe a nuevos integrantes de Equipos Representativos Culturales

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) dio la bienvenida a 11 nuevos beneficiarios del Apoyo Educativo Artístico, quienes se integran a los Equipos Representativos Culturales (ERC) para el semestre Otoño 2025, fortaleciendo así el compromiso institucional con la excelencia académica y artística.

Como parte de las actividades de inicio de semestre, la Dirección de Actividades Culturales y autoridades universitarias dieron la bienvenida a la nueva generación de beneficiarios del Apoyo Educativo Artístico. “Aprovechen al máximo el tiempo que estarán en la UDLAP, una institución que se preocupa por cada uno de ustedes”, expresó la Mtra. María del Carmen Palafox Ramos, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles de la UDLAP, quien celebró la incorporación de estos jóvenes y les recordó que desde hoy forman parte de una gran familia.

Por su parte, el director de Cultura UDLAP, Joaquín Cruz Martínez, recordó que fue hace 15 años que empezó el proyecto que hoy se llama Actividades Culturales. “El sueño era este, el que estamos viendo ahora: tener Apoyos Educativos Artísticos, proyectos establecidos que sigan una agenda y que, por sí mismos, atraigan a personas, coordinadores, directores y estudiantes. Eso, con el esfuerzo de muchos que nos han antecedido, y se ha logrado”.

Cabe comentar que, durante esta ceremonia, también se presentó a la Dra. Vanessa Macedo como nueva directora artística de Danza UDLAP; asimismo, se entregó el reconocimiento a Valentina Martínez Vázquez por su destacado desempeño académico en el semestre anterior, momento que reafirmó que el portar con orgullo el uniforme de los Equipos Representativos Culturales es símbolo de identidad y pertenencia, además de un compromiso con los mejores resultados en el escenario y en el aula.

Actualmente, los ERC de la UDLAP están conformados por 55 beneficiarios de licenciatura y maestría integrados en Coro de Cámara, Danza, Ópera, Teatro, Orquesta Symphonia, Teatro Musical y Ballet Folclórico Zentzontle. Su misión es crear y fortalecer la vida cultural con proyectos artísticos de calidad, fomentando el trabajo en equipo y el desarrollo de talento con la visión de posicionar a la universidad como referente nacional e internacional en artes escénicas.

Es importante mencionar que, gracias a la consolidación de este programa, el semestre pasado Cultura UDLAP amplió su presencia en diversos foros del país, especialmente en la Ciudad de México. Ejemplo de ello es que para este periodo se tienen previstas cerca de 30 presentaciones en espacios internos, escenarios locales y nacionales, incluyendo la gala de Zentzontle, conciertos de Navidad, recitales de música, danza y teatro, la décimo quinta producción de Teatro musical y se celebrarán los veinte años de la fundación de la Orquesta Symphonia de la UDLAP.

Te recomendamos: