UDLAP e IMT firman convenio para fortalecer formación en transporte

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) firmaron un convenio de colaboración con el fin de impulsar acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento académico de los estudiantes y de los especialistas del sector transporte, así como del impulso de la investigación.

Este acuerdo permitirá a los estudiantes realizar proyectos de servicio social y prácticas en la profesión con el IMT. “Para nosotros es un privilegio el firmar un convenio de colaboración con ustedes, porque es importante que nuestros estudiantes tengan un vínculo muy cercano con el sector y también acceso a los cursos que el instituto ofrece”, expresó el Dr. José Daniel Lozada Ramírez, vicerrector Académico de la UDLAP.

Por su parte, el Dr. Alberto Mendoza Díaz, director general del Instituto Mexicano del Transporte, afirmó que el acuerdo simboliza la unión de capacidades, conocimientos y experiencias entre dos instituciones comprometidas con la formación de talento, para afrontar los desafíos actuales y futuros del sector transporte. “Estoy convencido de que la suma de esfuerzos entre nuestras instituciones generará beneficios mutuos, abrirá nuevas oportunidades para la formación de especialistas en esta área y para el desarrollo de proyectos con impacto social”, señaló el Dr. Mendoza Díaz.

Asimismo, la colaboración facilitará mecanismos de cooperación entre ambas instituciones para la impartición de cursos, talleres, diplomados, el desarrollo de proyectos de investigación, la organización y participación en congresos, foros y seminarios, así como la realización de algunas acciones que conduzcan al fortalecimiento del quehacer científico y tecnológico en las áreas de interés mutuo.

Cabe comentar que la firma de este acuerdo representa un paso importante para la Universidad de las Américas Puebla, ya que consolida su compromiso con la excelencia académica, la investigación aplicada, la vinculación institucional y la formación de nuevas generaciones de especialistas, mediante una estrecha colaboración tanto con el Instituto Mexicano del Transporte como con otras empresas con las que mantiene un vínculo cercano.

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