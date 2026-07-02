Inauguran exposición sobre el juego de pelota en CDMX

La Secretaría de Cultura y el INAH inauguraron en el Museo Nacional de Antropología la exposición ‘Tlachtli, espacios del juego sagrado’, del fotógrafo mexicano Santiago Arau.

La muestra se presenta en la Sala de Inmersión del recinto y reúne 24 fotografías tomadas con dron en zonas arqueológicas, además de piezas prehispánicas vinculadas al juego.

Entre los objetos exhibidos destaca una escultura huasteca de una mujer jugadora de pelota, que acompaña el recorrido visual sobre el ritual mesoamericano conocido como ‘tlachtli’.

El juego de pelota mesoamericano era un ritual ceremonial en el que dos equipos mantenían en movimiento una pelota de hule macizo, buscando pasarla por un aro en muros de piedra.

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La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que la exposición rescata tradiciones ancestrales y promueve una lectura cultural del juego en el contexto deportivo actual.

El fotógrafo Santiago Arau explicó que busca conectar el ‘tlachtli’ con el fútbol contemporáneo, aprovechando la atención global que genera México como sede del evento internacional.

La inauguración se realizó en la recta final de la competencia internacional en el país, con gran expectativa por el próximo encuentro de la selección de México ante Inglaterra.

El INAH destacó que la exposición busca acercar al público a la cosmovisión mesoamericana mediante fotografía, arte y vestigios arqueológicos del juego ritual prehispánico.

Hoy inauguramos en el Museo Nacional de Antropología “TLACHTLI: Espacios del juego sagrado”, una exposición que nos recuerda que, en México, la historia del juego y la cancha como espacios de convivencia y encuentro comenzó hace miles de años.



A través de 24 fotografías aéreas,… pic.twitter.com/nsLuDFWGlS — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) July 2, 2026

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