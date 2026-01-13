Lilia Cedillo entrega peluches y libros a niños de Totimehuacán

La rectora Lilia Cedillo Ramírez entregó a más de 70 niños y niñas un peluche y un libro, como parte de la campaña “Regala una sonrisa”, que organiza la Dirección General de Bibliotecas BUAP.

Los menores cursan el quinto y sexto de primaria en la escuela “Mtro. Ignacio Manuel Altamirano” de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en el municipio de Puebla.

Desde 2018, “Regala una sonrisa” ha obsequiado 2 mil 150 peluches y 160 cuentos infantiles.

“El hecho de que los traigan (niños y niñas) a la Biblioteca Central y que conozcan las instalaciones, los va a motivar para que en un futuro también ellos sean parte de la comunidad universitaria”.

“Felicidades por estos 14 años. Vamos a seguir trabajando para que esta Biblioteca siga siendo un referente”:

