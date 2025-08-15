Egresada UDLAP lleva el taekwondo a escenarios internacionales

Ana Zulema Ibáñez Ramírez, egresada de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), sigue dejando huella en el taekwondo a nivel internacional, al realizar una gira de capacitación especializada en la modalidad poomsae por seis distintos países de Europa. Esta serie tuvo su tercera parada en Italia, del 4 al 9 de agosto, donde brindó sus conocimientos y experiencia como múltiple medallista internacional a niños, jóvenes y adultos.

“Actualmente me encuentro haciendo un tour alrededor de Europa junto a Joel Van Der Weide, seis veces campeón europeo, con quien estaré realizando campamentos, seminarios y clínicas para diferentes academias en Grecia, España y Noruega. Para mí sigue siendo parte de mi propósito compartir la experiencia que he adquirido a través de las competencias, para así ayudar a crecer el nivel del poomsae a una escala global”, explicó la ex Azteca de taekwondo, Ana Zulema Ibáñez.

Asimismo, reveló que esta gira incluye entrenamientos para perfeccionar habilidades técnicas, como pateo, golpeo, ritmo, velocidad y presentación; también aborda temas tácticos, confianza, mentalidad y cuestiones más especializadas en preparación para eventos de alta competencia. Sobre el evento realizado en Lignano Sabbiadoro, Italia, Ana Zulema manifestó que fue una capacitación en taekwondo poomsae tradicional y freestyle para más de 200 personas de distintas edades. “Italia para mí es algo especial porque ahí fue donde gané medalla de plata y de bronce en el Grand Prix; también gané en la Universiada Mundial en Nápoles en 2019”, agregó.

Hasta el momento, la serie de capacitaciones estuvo en su tercera estación en Italia; previamente, los taekwondoínes estuvieron en Iasi, Rumanía, del 11 al 14 de julio y en Oss, Países Bajos, del 21 al 27 de julio. Los siguientes eventos serán en Sofiko, Grecia, del 27 de agosto al 1 de septiembre; Murcia, España, del 4 al 7 de septiembre; y terminará en Oslo, Noruega, del 12 al 14 de septiembre; aunque la egresada de la Licenciatura en Arquitectura de Interiores de la UDLAP no descarta que se pueda extender la gira por otros países, incluyendo a México.

La Universidad de las Américas Puebla celebra con orgullo este logro, así como lo está siendo con sus 85 años de fundación y 55 años de su campus en Puebla, y reconoce el impacto positivo que su egresada y ex Azteca de taekwondo genera a nivel internacional. Su trayectoria inspira a las futuras generaciones de estudiantes a esforzarse como atleta, seguir sus sueños y trascender fronteras.

Te recomendamos: