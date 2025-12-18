Localizan cuerpo de arquitecto dentro de un tambo en Santa Catarina

El cuerpo de un arquitecto reportado como desaparecido fue encontrado dentro de un tambo en la colonia Santa Catarina, donde se reportó que una llamada fue la que alertó a la familia de la víctima sobre su situación.

La mañana del jueves, un hombre reportó a emergencias que recibió una comunicación telefónica en la que le informaron que su tío se encontraba sin vida en una bodega ubicada en el Camino a Santo Tomás Chautla, esquina con Avenida Libertad.

Al llegar al lugar, familiares vieron estacionada la camioneta de Jesús H. y, al ingresar, hallaron el cuerpo de la víctima dentro de un tambo. Solicitaron apoyo inmediato de las autoridades.

Agentes de la policía local, Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio para iniciar las investigaciones de ley y esclarecer las circunstancias y el móvil del crimen.

#Seguridad Personal del Servicio Médico Forense realiza el levantamiento de cadáver de un hombre encontrado en bolsas de plástico dentro de un tambo en la colonia Santa Catarina, en el camino a Santo Tomás Chautla.



