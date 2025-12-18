Congreso de Puebla entrega galardones al mérito turístico

El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Turismo, entregó Galardones y Reconocimientos al Mérito Turístico a personas destacadas por su labor en el fortalecimiento, innovación, sostenibilidad, inclusión, accesibilidad, promoción y preservación del patrimonio turístico y cultural del estado.

Durante esta entrega, la diputada Angélica Alvarado Juárez, presidenta de la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura, señaló que el Poder Legislativo reconoce el trabajo que realizan mujeres, hombres y las juventudes poblanas en pro de la cultura y el turismo en la entidad.

La legisladora destacó “la labor que realizan como embajadoras y embajadores de nuestra cultura, historia, gastronomía, arquitectura, naturaleza y tradiciones, no solo a lo largo de este año, sino de mucho tiempo, incluso a través de varias generaciones, para poder presumir a Puebla a nivel nacional e internacional”, afirmó la diputada, quien también enfatizó el reconocimiento y apoyo que deben recibir las personas artesanas de Puebla, con la finalidad de hacerles justicia.

Por su parte, la diputada Azucena Rosas Tapia, presidenta de la Comisión de Cultura de la LXII Legislatura, señaló que el futuro de Puebla no depende solo de atraer visitantes, sino de preservar la cultura y educar a las nuevas generaciones para que valoren su patrimonio y reconozcan a las figuras comunitarias como parte fundamental para fortalecer el modelo turístico con sentido humano.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Turístico del Estado, Carla López-Malo Villalón, destacó la valorización de las y los artesanos, cocineras tradicionales y los operadores del sector como el corazón del turismo en Puebla, ya que permiten difundir los saberes y tradiciones ancestrales.

Asimismo, señaló que gracias a todas las personas que intervienen en el sector turístico, la afluencia de visitantes en Puebla, al cierre de 2025, alcanza casi los 16 millones de personas, lo que representa un incremento del seis por ciento. Y la derrama económica alcanza los 18 mil millones de pesos, sin contar aún la temporada decembrina.

Durante la ceremonia se entregó un reconocimiento especial a Aida Bautista Garcilazo, por sus 60 años de servicio como partera tradicional, y a Emilia Ventura Palillero, por su labor como cocinera tradicional de Atzala. Asimismo, se entregaron galardones al presidente de la Asociación de Touroperadores Turísticos, Andrés Morales Flores, y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado, Carla López-Malo Villalón.

De igual manera, se entregaron reconocimientos a artesanos, cocineros, empresarios, promotores, impulsores, maestros, cronistas, directores, embajadores y productores del sector turismo de Puebla.

En este acto protocolario también se contó con la presencia de las diputadas Floricel González Méndez y Elisa Limon Valedarrabano.

