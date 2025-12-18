Texmelucan recibe ambulancia para fortalecer atención médica

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, recibió una ambulancia derivada del convenio de colaboración con la Secretaría de Salud del Estado y el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

Con el objetivo de fortalecer la atención médica de emergencia de forma oportuna, así como agilizar los traslados médicos a unidades de salud, el presidente municipal llevó a cabo las gestiones correspondientes para que el municipio recibiera esta unidad, permitiendo un traslado seguro de pacientes que requieren atención médica especializada.

El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección de Bienestar Físico y Social, reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instancias correspondientes para impulsar la salud y bienestar de las familias texmeluquenses.

